Шторм зруйнував одну з найвідоміших пам'яток Італії (фото)

Під натиском стихії не встояла знаменита "арка закоханих".

В італійському регіоні Саленто обвалилася знаменита пам'ятка. Природний пам'ятник, відомий як "арка закоханих", обвалився в ніч на 14 лютого після декількох днів штормів, сильного вітру і проливних дощів. Про це повідомляє італійське видання Сorrieresalentino.

Мер комуни Мелендуньо Мауріціо Чістерніно назвав те, що сталося, величезною втратою для всього Саленто і серйозним ударом по туристичному іміджу регіону. За його словами, природа створила цей об'єкт і сама ж його зруйнувала, проте узбережжя потребує системного захисту та інвестицій.

На місце прибули представники регіональної влади. Вони попереджають, що вздовж скель з'явилися тріщини, тому можливі нові обвали. Район патрулюють поліція і служби цивільного захисту, оскільки до місця НП стікаються туристи і місцеві жителі.

Муніципалітет раніше підготував проект по боротьбі з береговою ерозією вартістю 4,5 млн євро, проте він поки не отримав фінансування. Тим часом шторм завдав шкоди і іншим ділянкам узбережжя Апулії - зруйновані пляжні споруди, пошкоджені невеликі ділянки скель і портова інфраструктура. Зима стала серйозним випробуванням для крихкої берегової лінії, а втрата арки стала її найпомітнішим символом.

