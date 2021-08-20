Виставка працюватиме щодня до 19 вересня з 10:00 до 20:00.

До 30-річчя Незалежності Україні на Співочому полі в Києві - за адресою вулиця Лаврська, 31, - відкрилася виставка квітів "У Всесвіті Марії Примаченко".

Як повідомили в "Київзеленбуді", для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин.

Героями виставки стали фантастичні персонажі картин "Ведмеді на пасіці", "Поліський нирьок", "Молодий левик", "Дракон", "Болотяний звір", "Синій бик", "Бичок-третячок", "Голубка розпустила крила, хоче на землі мира", "Якби Ной умів малювати" та інших робіт відомої художниці. Усі фігури об'ємні, деякі сягають понад 4 метрів заввишки.

"Тема обрана не випадково. Адже Марія Примаченко та її картини у жанрі "наївного мистецтва" є чи не найвідомішим символом українського мистецтва. Роботи українки виставлялися на найвідоміших виставках у Франції, Німеччині, Канаді, Чехії, Польщі, Болгарії та інших країнах світу. Кажуть, Пабло Пікасо захоплювався, що живе в один час із Марією Примаченко, а Марк Шагал, натхненний її творчістю, сам почав малювати дивних звірів", - розповіли в комунальному об'єднанні.

Окрім того, на виставці можна побачити масштабні фігури балерин у національному одязі, які рухатимуться за допомогою спеціальної аніматроніки.

Виставка працюватиме щодня до 19 вересня з 10:00 до 20:00.

Для дорослого квиток коштуватиме 100 грн, для дитини - 25 грн. Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.

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Марія Оксентіївна Примаченко була українською народною художницею в жанрі "наївного мистецтва". Лауреатка Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Заслужена діячка мистецтв УРСР, народна художниця України.

Створила понад 800 картин, 650 робіт з яких зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

За рішенням ЮНЕСКО 2009 рік було визнано роком Марії Примаченко.

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Автор: Катерина Комолова