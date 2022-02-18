Зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.

Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua за презультатами проведеного аналізу системи бронювання на сайті авіакомпанії.

Зазначається, що зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України: Києва, Львова, Харкова та Одеси.

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Зокрема, змінилися дати старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), а відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніші терміни.

Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а у Вільнюс – в квітні.

З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, у Братиславу – у червні, а в Афіни – у вересні.

З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів до Відня та Пардубиці.

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air:

Київ – Зальцбург – перенесено з 29 березня на 3 жовтня

Київ – Болонья – перенесено з 29 березня на 3 жовтня

Київ – Катанья – перенесено з 27 березня на 5 травня

Київ – Неаполь – перенесено з 29 березня на 3 травня

Київ – Порту – перенесено з 7 липня на 22 вересня

Київ – Базель – перенесено з 29 серпня на 6 липня

Львів – Мілан (Мальпенса) – перенесено з 6 березня на 29 березня

Львів – Неаполь – перенесено з 6 березня на 27 березня

Львів – Вільнюс – перенесено з 27 березня на 10 квітня

Харків – Відень – перенесено з 27 березня на 6 квітня

Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого до 26 березня

Харків – Пардубиця – перенесено з 7 липня на 22 вересня

Одеса – Афіни – перенесено з 5 липня на 20 вересня

Одеса – Венеція (Тревізо) – перенесено з 28 березня на 12 квітня

Одеса – Рим (Ф’юмічіно) – перенесено з 29 березня на 11 квітня

Одеса – Братислава – перенесено з 29 березня на 21 червня

Крім того зазначається, що змін зазнав розклад виконання чинних літніх рейсів – на багатьох напрямках змінено час чи дату вильоту.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 14 лютого 2022 року низка великих міжнародних страховиків відмовилася покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України через загрозу військового вторгнення з Росії.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Водночас там зауважили, що в деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Згодом Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Більшості авіакомпаній вдалося зберегти польотні програми після 14 лютого, хоча низку літаків довелося відправити їхнім власникам за кордон. Найбільше постраждав український лоукостер Bees Airline, який повністю залишився без літаків. Втім, авіакопанія зуміла зберегти майже всі рейси з допомогою інших авіакомпаній.