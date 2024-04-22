"Заборонений" автобусний маршрут № 116 зупиняється біля парку Гуеля авторства Антоніо Гауді – другої за популярністю пам'ятки міста.

Іспанська Барселона – один із найпопулярніших туристичних напрямків Європи, який щороку відвідують мільйони мандрівників. І далеко не всі місцеві жителі в захваті від цього.

Як пише Euronews Travel, віднедавна додатки Apple Maps і Google Maps під час складання маршрутів Барселоною перестали показувати автобусний маршрут № 116, який, зокрема, зупиняється біля парку Гуеля авторства Антоніо Гауді – другої за популярністю пам'ятки міста після храму Саграда Фамілія.

Протягом багатьох років жителям барселонського району Ла-Салют доводилося ділити цей автобусний маршрут із натовпами туристів, і їх це абсолютно не влаштовувало. Особливо скаржилися люди похилого віку, які не могли потрапити до постійно переповненого компактного 20-місцевого мікроавтобуса – досить маленького, щоб протиснутися вузькими вуличками цього району.

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Хоча це не було офіційно підтверджено, схоже, що відповідальність за видалення автобусного маршруту з карт несе міська рада Барселони. Там поки що відмовляються визнавати або заперечувати свою причетність до цього, але представник Google заявив, що автобусні маршрути можуть бути видалені тільки за запитом міськради.

"Наступне, що нам потрібно зробити, – це видалити весь Парк Гуеля з Google Maps", – пожартував місцевий активіст Сесар Санчес, який протягом останніх восьми років підштовхував раду до вирішення цієї проблеми.

Відвідувачі стікаються в парк Гуель, щоб побачити колекцію вкритих мозаїкою будівель, сходів і площ, спроектованих найвидатнішим представником каталонського модернізму Антоніо Гауді. При цьому чимало відвідувачів забувають заздалегідь забронювати квитки до популярної пам'ятки, а тому їм не залишається нічого іншого, як безцільно блукати вуличками району Ла-Салют. Також цей район популярний завдяки своїм модним тапас-барам і рибним ресторанам.

Як раніше повідомляв УНІАН, з жовтня 2023 року іспанська Барселона, яку до цього визнали найзабрудненішим портом Європи, заборонила круїзним лайнерам заходити в центральний порт міста.

Тим часом, не так давно стало відомо, що будівництво головної визначної пам'ятки Барселони – храму Саграда Фамілія авторства Антоніо Гауді – планують нарешті завершити до кінця 2026 року. Будувати його почали ще в 1882 році.

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