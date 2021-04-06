Під час перших рейдів були проінспектовані поїзда Бахмут - Львів, Київ - Харків, Бориспіль - Київ.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) і Національна поліція України проводять спеціальні рейди з перевірки дотримання карантинних вимог на вокзалах і в поїздах.

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Про це повідомила прес-служба УЗ із посиланням на і. о. голови правління компанії Івана Юрика.

«Ми дотримуємося всіх карантинних обмежень та заходів, прагнемо забезпечити максимальний комфорт і водночас максимальну безпеку під час пасажирських перевезень. Саме тому спільно з Національною поліцією ми посилили контроль за дотриманням карантинних вимог у пасажирських поїздах і на об'єктах залізничного транспорту», - цитує прес-служба його слова.

Зазначається, що під час перших рейдів були проінспектовані поїзди №142 Бахмут - Львів, №724 Київ - Харків, а також експрес №831 Бориспіль - Київ.

«Правоохоронці обмежилися складанням тільки одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, який відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски на яких були надіті неправильно», - сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений.

Компанія інформуватиме пасажирів про небезпеку COVID-19 на табло й екранах вокзалів, аудіосповіщеннями та масштабною кампанією у вагонах.

Директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський також повідомив, за яким номером можна телефонувати для повідомлення про зафіксоване порушення.

«Якщо ви бачите такі порушення, негайно звертайтеся на гарячу лінію 0-800-50-3222. Ми здатні уникнути повної зупинки залізничного руху, тільки зробивши поїзда зразковою територією безпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укрзалізниця» посилила карантинні заходи у зв'язку із загостренням пандемії COVID-19 в Україні, зокрема вони передбачають санітарну обробку вагонів у кожному пункті формування та обороту вагонів після кожного рейсу.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні було зафіксовано 13 тис. 276 нових випадків COVID-19, померли від ускладнень хвороби 430 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 769 тис. Летальних випадків всього було зафіксовано 35 тис.

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, ситуація з поширенням COVID-19 в деяких регіонах України поки на межі критичності.

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Автор: Павло Степанець