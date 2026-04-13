Місто у США пропонує людям 15 тисяч доларів готівкою за переїзд, але є важливий нюанс

Влада міста Детройт у штаті Мічиган, США, яке раніше вважалося гордістю Америки, а потім стало одним із найкримінальніших міст країни, намагається оживити населення та економіку і реалізує масштабну програму із залучення нових мешканців та інвестицій.

Як пише DailyMail, нова програма передбачає виплату до 15 000 доларів обраним мешканцям, готовим переїхати, залишитися або інвестувати в місто. Ініціатива під назвою "Зроби Детройт своїм домом" розподілить загалом трохи більше 500 000 доларів, а це означає, що конкуренція за обмежену кількість місць дуже висока.

Очікується, що буде відібрано близько 300 осіб, при цьому пріоритет буде надано підприємцям і власникам малого бізнесу.

Відео дня

Розмір грошової допомоги, яку отримають нові мешканці, залежить від типу заявки. Відібрані віддалені працівники, які переїжджають до Детройта, отримають 1000 доларів для компенсації витрат на переїзд.

Обраним заявникам, які вже проживають у місті, буде запропоновано 15 тисяч доларів, які можуть бути використані "на інвестиції в бізнес/проект, початковий внесок за житло, ремонт будинку або іншу житлову субсидію". Така ж пропозиція поширюється і на колишніх мешканців Детройта, які повертаються в цей район.

"Ми збираємося зберегти тих, хто вже тут. Ми збираємося повернути тих, хто виїхав. І ми збираємося залучити наступне покоління будівельників, творців і підприємців з усього світу", – заявив голова коаліції MoveDetroit Ден Гілберт.

Місто Детройт, раніше відоме як "Автомобільна столиця" США, довгий час було центром автомобілебудування та інвестицій у промисловість, але крах великих автовиробників у поєднанні з іпотечною кризою змусив мільйони людей покинути свої домівки у 2000-х роках. Менше двох десятиліть тому кожен п'ятий будинок у місті стояв порожній, а конфісковані об'єкти нерухомості на безлюдних вулицях продавалися за 1 долар.

Однак, за даними Департаменту поліції Детройта, кількість вбивств, перестрілок без летальних наслідків та викрадень автомобілів наразі на 15–30 відсотків нижча, ніж у 2024 році.

При цьому будинки на ринку елітної нерухомості Детройта набагато дешевші, ніж у більшості великих мегаполісів. Найдорожчі будинки в цьому районі продаються приблизно за 720 000 доларів, порівняно з приблизно 1,24 мільйона доларів у середньому по країні.

