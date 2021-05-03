Громадяни третіх країн мають бути щеплені вакцинами, дозволеними до застосування в ЄС чи сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Європейська комісія (ЄК) рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які щепилися від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

Відповідне рішення про пом’якшення поточних обмежень було прийнято вперше з початку пандемії.

«Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не нагальними цілями не тільки особам, які прибувають з країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією, а також тим, хто отримав всі рекомендовані дози вакцин, дозволених в ЄС. Дозвіл також може бути поширений на вакцини, які були сертифіковані ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях", - сказано у повідомленні.

Держави-члени ЄС повинні дозволити в'їзд на свої території людям, які за 14 днів до прибуття отримали принаймні останню рекомендовану дозу вакцини, дозволену до застосування в ЄС.

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Паспорти вакцинації: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який має сприяти безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.

Цифровий паспорт вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

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Автори: Ольга Робейко, Ганна Бредіхіна