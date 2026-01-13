З Амстердама до Мілана: новий поїзд з'єднає п'ять країн Європи

Новий нічний поїзд від European Sleeper почне курсувати з червня 2026 року.

В останні роки в Європі активно розвиваються пасажирські залізничні перевезення між країнами як альтернатива менш екологічним літакам. Втім, ця ініціатива часто натрапляє на супротив через той факт, що літати, як і раніше, дешевше, ніж їздити поїздом.

Проте європейські залізничні компанії продовжують додавати нові маршрути в надії перевиховати туристів. Зокрема, вже з червня 2026 року бельгійсько-нідерландський концерн European Sleeper запустить новий поїзд, який з'єднає п'ять країн Європи, пише Travel Off Path.

З Амстердама або Брюсселя до Мілана на поїзді

Мандрівники зможуть сідати на нічні поїзди European Sleeper в Амстердамі (Нідерланди) або в Брюсселі (Бельгія), що прямують до Мілана (Італія). По дорозі вони також робитимуть зупинки в містах Німеччини та Швейцарії.

Відео дня

Відтак, окремі нічні поїзди виїжджатимуть з Амстердама і Брюсселя, а в німецькому Кельні вони будуть з'єднуватися, щоб разом продовжити шлях на південь.

Ось повний список запланованих зупинок, хоча він ще може змінитися:

Амстердам (Нідерланди) або Брюссель (Бельгія)

Кельн (Німеччина)

Берн (Швейцарія)

Бріг (Швейцарія)

Домодоссола (Італія)

Стреза (Італія)

Мілан (Італія)

Розклад ще остаточно не затверджено, але попередньо відправлення з Амстердама і Брюсселя заплановано на вечори понеділка, четверга і суботи. Зворотний рейс відправлятиметься з Мілана по середах, п'ятницях і неділях ввечері.

Ціна питання

Очікується, що квитки надійдуть у продаж на офіційному сайті European Sleeper в період з січня по лютий 2026 року.

Виходячи з поточних цін, бюджетні місця (не спальні) будуть коштувати від 30-50 євро, а в купе на 3-6 осіб – від 80 євро. Є й дорожчі пропозиції з підвищеним комфортом.

Інші нові поїзди в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, вже в березні 2026 року European Sleeper також запустить нічні поїзди "Париж – Берлін", які замінять скасовані наприкінці минулого року аналогічні маршрути Nightjet.

У свою чергу чеський залізничний оператор Leo Express наприкінці 2026 року планує запустити прямий поїзд зі Словаччини до Бельгії, який також проїжджатиме через міста Чехії та Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.