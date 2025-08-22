Попри те, що літаки виробляють більше парникових газів, ніж поїзди, люди частіше обирають перший варіант для подорожей.

Польоти на літаку завдають більшої шкоди навколишньому середовищу, ніж поїзди, але залізниця в Європі все ще дорожча за авіасполучення.

Згідно з дослідженням Greenpeace, поїздки на поїзді континентом на 71% дорожчі, ніж польоти літаком. У звіті порівняли ціни на авіа та залізничні квитки за 112 європейськими маршрутами і виявили, що поїздка на поїзді дешевша за політ тільки в 23 випадках. У результаті попри те, що літаки виробляють більше парникових газів, ніж поїзди, люди частіше обирають перший варіант.

У Польщі поїздка поїздом коштує вдвічі дешевше, ніж літаком, але найдорожчою країною для поїздок поїздом є Велика Британія, де мандрівники платять у чотири рази більше, ніж за авіаперельоти. Наприклад, поїздка з Барселони до Лондона поїздом коштує близько 384 євро, тоді як авіапереліт може коштувати всього 12,99 євро. Барселона-Лондон - третій за популярністю маршрут ближнього прямування в Європі.

Відео дня

"Перехід з авіаперельотів на залізничні перевезення дав би змогу зменшити викид шкідливих парникових газів на 461 000 тонну, що еквівалентно річним викидам 303 000 автомобілів", - йдеться в дослідженні.

Завдяки "субсидіям, які отримують авіакомпанії, вони можуть пропонувати невиправдано низькі ціни", заявляє Greenpeace.

Подорож Європою на поїзді також складніша, оскільки пасажири повинні заздалегідь бронювати квитки у різних операторів у різних країнах.

Щоб подорожі були більш екологічними і доступними, Greenpeace пропонує ввести "загальноєвропейський проїзний, дійсний для всіх видів громадського транспорту".

Залізниця в Німеччині - останні новини

Газета The Washington Post писала, що німецька залізниця за 30 років недофінансування занепала. При цьому поїзди постійно запізнюються, а їхній стан залишає бажати кращого.

Зазначається, що 80% затримок у міжміському сполученні спричинені старою, зношеною і перевантаженою інфраструктурою. Це стосується численних несправностей залізничних об'єктів.

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнайдер звільнив генерального директора Deutsche Bahn Річарда Лутца. За його словами, неефективний державний залізничний оператор потребує "перезавантаження" з точки зору управління та структури.

Вас також можуть зацікавити новини: