На початку 2025 року ірландський лоукостер Ryanair оголосив війну буйним пасажирам, які зривають рейси. Тоді стало відомо, що перевізник подав судовий позов на суму 15 тисяч євро проти пасажира, який зірвав один із рейсів.

Незабаром стало відомо, що для Ryanair це буде не поодинокий випадок – з літа 2025 року авіакомпанія ввела величезні штрафи для дебоширів на борту.

Тим часом, 13 серпня 2025 року лоукостер оголосив, що шерифський суд Единбурга (Шотландія) визнав винним недисциплінованого пасажира, який порушив порядок на рейсі RK5593 з Единбурга до Лансароте (Іспанія) 5 липня 2024 року незабаром після зльоту – він курив, вживав алкоголь і ображав інших пасажирів на борту. Цей пасажир був одним із трьох пасажирів, чия непростима поведінка змусила пілота повернутися в Единбург, "унаслідок чого 6 членів екіпажу і 178 пасажирів, багато з яких подорожували на відпочинок із сім'єю, постраждали від невиправданих незручностей".

Також стало відомо, що суд виніс цьому пасажиру постанову про покарання у вигляді 225 годин громадських робіт.

"Ми вітаємо постанову шерифського суду Единбурга про покарання у вигляді 225 годин громадських робіт, винесене цьому пасажиру. Це лише один із численних наслідків, з якими зіткнуться пасажири, які порушують порядок польотів, у рамках політики нульової терпимості Ryanair. Ми сподіваємося, що це рішення сприятиме подальшому зниженню рівня деструктивної поведінки на рейсах, щоб пасажири і члени екіпажу могли подорожувати в комфортних і шанобливих умовах", – заявив представник Ryanair.

Інші інциденти з пасажирами Ryanair

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2025 року Ryanair також подала до суду на пасажира, який видавав себе за дипломата ООН і словесно ображав членів екіпажу під час рейсу до Іспанії.

Тим часом влітку 2024 року літак авіакомпанії довелося посадити на півдорозі з Агадіра (Марокко) до Лондона (Велика Британія) через масову бійку пасажирів за місця.

Зі свого боку бос Ryanair Майкл О'Лірі висунув вимогу запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше двох напоїв в очікуванні рейсів. За його словами, туристи встигають напитися ще до зльоту, а потім зривають рейси.

