VIP-орхідеї в ботсаду Сінгапуру в очікуванні зустрічі Трампа та Кім Чен Ина (фоторепортаж)

Сінгапурська туристична сфера готується зустрічати іноземних гостей в рамках саміту США та КНДР 12 червня.

В Сінгапурі тривають приготування до історичного саміту США та КНДР, в рамках якого планується перша зустріч між лідерами країн Дональдом Трампом та Кім Чен Ином 12 червня 2018 року. І поки делегації країн готуються до саміту, сінгапурська туристична сфера готується зустрічати іноземних гостей.

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Зокрема, Сінгапурський ботанічний сад відомий своєю колекцією VIP-орхідей, названих на честь відомих політиків або інших відомих особистостей. Є там, приміром, орхідеї імені Барака та Мішель Обами, Маргарет Тетчер, пам'яті принцеси Діани та навіть президента Філіппін Родріго Дутерте. Хто знає, може після саміту з'являться тут VIP-орхідеї й імені Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

Зазначимо, також до зустрічі лідерів КНДР та США готуються і сінгапурські бармени - вони вже придумали тематичні коктейлі.