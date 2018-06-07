VIP-орхідеї в ботсаду Сінгапуру в очікуванні зустрічі Трампа та Кім Чен Ина (фоторепортаж)

18:07, 07 червня 2018
Фотозвіти
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В Сінгапурі тривають приготування до історичного саміту США та КНДР, в рамках якого планується перша зустріч між лідерами країн Дональдом Трампом та Кім Чен Ином 12 червня 2018 року. І поки делегації країн готуються до саміту, сінгапурська туристична сфера готується зустрічати іноземних гостей.

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Зокрема, Сінгапурський ботанічний сад відомий своєю колекцією VIP-орхідей, названих на честь відомих політиків або інших відомих особистостей. Є там, приміром, орхідеї імені Барака та Мішель Обами, Маргарет Тетчер, пам'яті принцеси Діани та навіть президента Філіппін Родріго Дутерте. Хто знає, може після саміту з'являться тут VIP-орхідеї й імені Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

Зазначимо, також до зустрічі лідерів КНДР та США готуються і сінгапурські бармени - вони вже придумали тематичні коктейлі.

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Новина в сюжеті: Можлива зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Теги: #Сінгапур#туризм#квіти#ботсад#подорожі#орхідеї