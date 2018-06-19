Дракони на воді: у Китаї пройшли традиційні змагання на вузьких човнах (фоторепортаж, відео)
12:36, 19 червня 2018Фотозвіти
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Фестиваль присвячений китайському поету Цюй Юаню, який виступав проти корумпованої влади, і на знак протесту втопився у річці 2 тисячі років тому.
У різних китайських містах в середині червня 2018 року влаштували традиційні змагання на вузьких човнах-драконах.
Як йдеться в сюжеті ТСН, змагалися команди на 12-метрових каное – кожен такий човен може вмістити по два десятки людей. Щорічний фестиваль присвячений Цюй Юаню - китайському поету, який виступав проти корумпованої влади, і на знак протесту втопився у річці 2 тисячі років тому.
У Китаї влаштували традиційні змагання на вузьких човнах-драконах
Як повідомляв УНІАН.Туризм, в середині червня в Сіднеї завершився найбільший фестиваль світла. Подивитися неймовірні фото дивовижних створінь та яскравого світлового шоу на тлі знаменитого австралійського Оперного театру можна за посиланням.
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