Дракони на воді: у Китаї пройшли традиційні змагання на вузьких човнах (фоторепортаж, відео)

12:36, 19 червня 2018
Фотозвіти
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Як йдеться в сюжеті ТСН, змагалися команди на 12-метрових каное – кожен такий човен може вмістити по два десятки людей. Щорічний фестиваль присвячений Цюй Юаню - китайському поету, який виступав проти корумпованої влади, і на знак протесту втопився у річці 2 тисячі років тому.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в середині червня в Сіднеї завершився найбільший фестиваль світла. Подивитися неймовірні фото дивовижних створінь та яскравого світлового шоу на тлі знаменитого австралійського Оперного театру можна за посиланням.

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Теги: #Китай#змагання#туризм#човен#традиції#подорожі#дракони