Дивовижні створіння та яскраве "оперне" шоу: в Сіднеї стартував найбільший фестиваль світла (фоторепортаж)

Традиційно родзинкою шоу є світлова проекція на Сіднейський оперний театр.

У найбільшому місті Австралії Сіднеї 25 травня 2018 року стартував наймасштабніший у світі фестиваль світла Vivid Sydney.

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Традиційно родзинкою шоу є світлова проекція на Сіднейський оперний театр.

Фестиваль світла в Сіднеї проходить вже вдев'яте і щороку збирає мільйони відвідувачів. При цьому захід складається безспосередньо зі світлових інсталяцій та шоу, а такой музичної програми, лекцій, дискусійних панелей та багато чого іншого.

У 2018 році фестиваль світла Vivid Sydney проходитиме на 11 локаціях у різних частинах міста.

Триватиме фестиваль світла в Сіднеї до 16 червня.

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