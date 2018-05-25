Дивовижні створіння та яскраве "оперне" шоу: в Сіднеї стартував найбільший фестиваль світла (фоторепортаж)
18:28, 25 травня 2018Фотозвіти
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Традиційно родзинкою шоу є світлова проекція на Сіднейський оперний театр.
У найбільшому місті Австралії Сіднеї 25 травня 2018 року стартував наймасштабніший у світі фестиваль світла Vivid Sydney.
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Традиційно родзинкою шоу є світлова проекція на Сіднейський оперний театр.
Фестиваль світла в Сіднеї проходить вже вдев'яте і щороку збирає мільйони відвідувачів. При цьому захід складається безспосередньо зі світлових інсталяцій та шоу, а такой музичної програми, лекцій, дискусійних панелей та багато чого іншого.
У 2018 році фестиваль світла Vivid Sydney проходитиме на 11 локаціях у різних частинах міста.
Триватиме фестиваль світла в Сіднеї до 16 червня.
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