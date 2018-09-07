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У столиці Данії відкрилася виставка канабісу (фоторепортаж)

18:46, 07 вересня 2018
Фотозвіти
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Перша в Скандинавських країнах конопляна виставка-конференція під назвою North Grow Cannabis Expo проходить 7-9 вересня у виставковому центрі Bella Center в Копенгагені.

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Виставковий центр «Bella Center» розташований в п'яти хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Копенгаген і восьми хвилинах від центру міста. Це найбільший виставковий і конгрес-хол у всій Скандинавії.

Як повідомляється на сайті заходу, на виставці представлені більше 60 брендів у сфері конопель і канабісу зі всього світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Канаді у місті Онтаріо фахівці невеликої лабораторії створили перше у світі пиво з канабісу. Канадські фахівці стверджують, що на відміну від інших "напоїв з канабісу", їх пиво створене з стебел, а також листя і коріння рослини.

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Теги: #марихуана#канабіс#конопля