П'ять тисяч срібних плит під ногами: чим дивує головний буддійський храм Камбоджі (фоторепортаж)

Срібна пагода, також відома як Храм Смарагдового Будди, вважається офіційним буддійським храмом короля Камбоджі в столиці країни Пномпені.

Срібна пагода, також відома як Храм Смарагдового Будди, розташована в столиці країни Помпені на південній стороні королівського палацу. Пагода вважається офіційним буддійським храмом короля Камбоджі.

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Свіжі фото храму були опубліковані фотосервісом Reuters.

Срібна пагода є відносно "молодою" будівлею, адже її звели лише в 1866 році, а в 1962 році - розширили. Основним будівельним матеріалом для Храму Смарагдового Будди стало дерево. Під час правління короля Нородома Сіанука (1960-1970 роки) підлогу Срібної пагоди було інкрустовано більш ніж п'ятьма тисячами срібних плит (блоків) вагою понад 6 тонн, а частина її фасаду була перебудована з використанням італійського мармуру. Однак лише невелика частина цих плит доступна для перегляду туристами на вході в пагоду. Водночас стіни всередині пагоди покриті фресками, що зображують героїв індійського епосу Рамаяна.

При цьому у монастирі при храмі зберігаються багато національних скарбів, такі як золото і прикрашені дорогоцінними каменями статуї Будди. Найбільш відомий серед них - невеликий Будда з французького кришталю Baccarat XVII століття («Смарагдовий Будда» Камбоджі), а також золотий Будда Майтрея в натуральну величину, прикрашений 9584 діамантами, найбільший з яких важить 25 карат. Статуя була створена в палацових майстернях на замовлення короля Сисовата I протягом 1906 і 1907 року. Золотий Будда важить 90 кг і одягнений в королівські регалії.

Сам Королівський палац в Пномпені вважається тією пам'яткою, з якої варто починати огляд міста. Сьогодні палац являє собою чудовий зразок кхмерської архітектури і одну з головних визначних пам'яток Камбоджі. Оскільки палац є діючою королівською резиденцією, туристам показують тільки основні приміщення, серед яких Тронна зала, Палац Кхемарин, Павільйон Чан Чайя та, власне, Срібна пагода. Важливо, що під час відвідування останньої слід знімати взуття та головні убори.

До речі, відомий український мандрівник, ведучий програми про подорожі «Світ Навиворіт» Дмитро Комаров назвав Камбоджу найбільш корумпованою країною світу.