У найближчі вихідні в Україні знову вдарять морози зі снігом, але це не привід залишатися вдома.
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Тим паче, що для зміцнення імунітету в період пандемії дуже корисні фізична активність та перебування на свіжому повітрі. На щастя, Київ - дуже зелене місто, а тому тут є купа місць для такого дозвілля.
Візьмемо хоча б Голосііївський ліс, що ідеально підходить для прогулянок у будь-яку пору року. Ми вже розповідали вам про найцікавіщі маршрути цим величезним лісовим масивом посеред міста в теплу пору року у нашому великому матеріалі. Але, насправді, і взимку тут дуже гарно. Головне тільки тепло вдягатися, не затримуватися в лісі до сутінок та мати з собою теплий чай чи каву у термосі.
Крім Голосійського лісу в Києві ще чимало місць на прогулянок на природі, з переліком яких ви можете ознайомитися за посиланням.
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