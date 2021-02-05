Голосіївський ліс ідеально підходить для прогулянок у будь-яку пору року.

У найближчі вихідні в Україні знову вдарять морози зі снігом, але це не привід залишатися вдома.

Читайте такожПриголомшливі заходи сонця та активні розваги: чому київський ботсад варто відвідати взимку (фоторепортаж)

Тим паче, що для зміцнення імунітету в період пандемії дуже корисні фізична активність та перебування на свіжому повітрі. На щастя, Київ - дуже зелене місто, а тому тут є купа місць для такого дозвілля.

Візьмемо хоча б Голосііївський ліс, що ідеально підходить для прогулянок у будь-яку пору року. Ми вже розповідали вам про найцікавіщі маршрути цим величезним лісовим масивом посеред міста в теплу пору року у нашому великому матеріалі. Але, насправді, і взимку тут дуже гарно. Головне тільки тепло вдягатися, не затримуватися в лісі до сутінок та мати з собою теплий чай чи каву у термосі.

Крім Голосійського лісу в Києві ще чимало місць на прогулянок на природі, з переліком яких ви можете ознайомитися за посиланням.

Інші ідеї для прогулянок у Києві

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко