В Іспанії з березня 2020 року діють суворі протикоронавірусні обмеження.

В іспанській Севільї 11 грудня 2020 року представники індустрії розваг та туризму влаштували перформанс, під час якого "поховали" свою сферу діяльності.

Читайте такожРіздвяний дух попри пандемію: як європейські міста прикрасили до свят (фоторепортаж)

Зазначимо, Іспанія опинилися серед лідерів в Європі за кількість інфікованих на COVID-19. На сьогодні з початку пандемії в країні вже захворіли понад 1,7 мільйонів людей.

При цьому в Іспанії діють одні з найсуворіших в ЄС протикоронавірусних заходів. Більш того, нещодавно іспанська влада ухвалила рішення про їхнє посилення. Зокрема, з 23 грудня по 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, крім відвідання сім'ї. Зрозуміло, всі масові заходи тут також скасовані.

Через це в країні, в якій чимало людей заробляють за рахунок туризму та індустрії розваг, багато хто залишився без роботи.

Тим не менше, за даними ЗМІ, Іспанія все ж має амбітні плани на 2021 рік і сподівається знову прийняти туристів вже в березні.

Інші новини за темою

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко