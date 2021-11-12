Долучитися до веселого натовпу можна було тільки щепленим від COVID-19 або тим, що недавно перехворіли.

У німецькому Кельн вперше за останні півтора року розпочався традиційний карнавальний сезон.

Як йдеться у сюжеті ТСН, святкування стартували об 11 годині 11 хвилин 11 листопада. За однією з версій, це пояснюється тим, що 11 – в Німеччині число дурнів.

Тисячі людей в карнавальних костюмах зібралися на народні гуляння – з пивом, співом і танцями. Долучитися до веселого натовпу можна було тільки щепленим від COVID або тим, що недавно перехворіли.

Карнавалу не завадила навіть відсутність одного з його головних персонажів – принца, адже у чоловіка, якого призначили на його роль, напередодні фестивалю виявили позитивний тест на коронавірус.

Карнавальний сезон у Німеччині триватиме три місяці й завершиться напередодні початку Великоднього посту.

Карнавали є однією з найпопулярніших масових традицій у Німеччині, яку місцеві шанують протягом багатьох століть. Втім, через пандемію коронавірусу останні півтора року німцям доводилося відмовлятися від масових гулянь.

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз рішенням від 9 листопада 2021 року офіційно виключив Україну зі списку безпечних країн для подорожей, враховуючи ситуацію із захворюваністю на коронавірус в нашій країні. Однак багато країн Європи залишили можливість українським туристам мандрувати на їхню територію за умови проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко