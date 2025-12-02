Ялинці – 18 років, її висота сягає 14 метрів.

Сьогодні у Львові почали встановлювати новорічну ялинку, офіційне відкриття якої відбудеться увечері 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова.

"Головна ялинка — вже у місті! Цьогорічній новорічній красуні – 18 років, і вона сягає висоти 14 метрів", - йдеться у повідомленні.

У міськраді розповіли, що ялинку виростила та подарувала місту сімʼя Пашечко із села Сокільники.

Там також зазначили, що традиційно офіційне відкриття ялинки на площі перед Оперним театром відбудеться у переддень Дня Святого Миколая — цієї пʼятниці о 18:00.

Підготовка до встановлення головної новорічної ялинки Львова

Цьогоріч понад 15 ялинок претендували стати головною різдвяною красунею Львова.

За словами керівниці управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради Марти Бешлей, місто не витрачає коштів на ялинку, оскільки львів’яни та жителі навколишніх громад дарують дерево на безоплатній основі. Монтаж також не потребуватиме додаткових витрат, адже використовуються наявні в місті конструкції та торішня ілюмінація.

У 2024 році головну ялинку Львову подарувала сім’я Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району Львівської області. Висота дерева складала близько 16 метрів. Ялинці було приблизно 20 років.

