Головну ялинку міста засвітять 5 грудня.

Урочисте відкриття ялинки у Львові заплановане напередодні Дня Святого Миколая – 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

У відомстві поінформували, що цьогоріч понад 15 ялинок претендують стати головною різдвяною красунею міста.

Зокрема, заявки надійшли з с. Яворів, с. Зимна Вода, с. Заверешиця, с. Мшана, с. Сокільники (дві пропозиції), с. Піски, м. Городок, с. Рудно, Білогорща, Львів (чотири дерева). У мерії додали, що кожна з них має цікаву історію.

За словами керівниці управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради Марти Бешлей, місто не витрачає коштів на ялинку.

"Львів’яни та жителі навколишніх громад дарують дерево на безоплатній основі. Монтаж також не потребує додаткових витрат — використовують наявні в місті конструкції та торішню ілюмінацію", - розповіла посадовиця.

Зазначається, що рішення щодо головної ялинки місто фіналізує найближчими днями. Урочисте відкриття традиційно заплановане на переддень Дня Святого Миколая – 5 грудня.

Якою була головна ялинка Львова торік

У 2024 році головну ялинку Львову подарувала сім’я Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району Львівської області.

Висота дерева складала близько 16 метрів. Ялинці було приблизно 20 років.

Подружжя поділилося історією про те, як змогло виростити на подвір’ї таке високе дерево. Так, пані Ганна у 2004 році випадково знайшла поламаний саджанець на дорозі, він був невеликим, але з корінцями. Чоловік із внуком вирішили посадити деревце у дворі. За словами доньки Наталії, в перші роки ялинка була зовсім маленька, росла погано, але батько її гарно доглядав, тож дерево стало високим і почало створювати незручності у господарстві. Чотири роки сім’я думала про те, аби ялинку зрізати, і ухвалила рішення подарувати її Львову на різдвяні свята.

