У червні в головному розарії України цвіте найбільша кількість кущів троянд одночасно.

Щороку в червні в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України у Києві розпочинається масове цвітіння троянд.

УНІАН.Туризм вже встиг побувати в столичному ботсаду і готовий поділитися свіжими фото та відео троянд (і не тільки), а також дати кілька корисних порад щодо його відвідування.

Розарій головного столичного ботсаду, з площею 3,5 га, є найбільшим в Україні. Загалом в експозиції, доступній відвідувачам, представлені понад 150 сортів троянд. Втім, в закритій колекції ботсаду їх ще більше.

Відео дня

Серед троянд столичного ботсаду дійсно можна надовго заблукати, гуляючи фігурними стежками та розглядаючи різнокольорові квіти.

Також в розарії можна буде перепочити в затінку, дихаючи солодкими ароматами троянд.

Хоча для відвідувачів розарій ботсаду Гришка відкрито з червня до жовтня, саме в перший місяць літа квіти цвітуть найбільш масово – хоча і до середини осені там зазвичай є що подивитися.

Окрім троянд у першій половині червня в головному столичному ботсаду також квітнуть маки, півонії, водяні лілії, шавлія, васильки та інші польові квіти.

Крім того, ще є кілька днів на те, щоб встигнути подивитися, як цвіте рідкісне тюльпанове дерево (кілька таких рослин можна побачити у зоні магнолій)..

Ну а ближче до кінця червня в ботсаду Гришка розпочне масово цвісти лаванда, хоча перші квіти з'являються вже зараз.

Як працює ботсад Гришка влітку

З травня по серпень ботсад Гришка відкритий для відвідувачів з 8:30 до 21:00.

Влітку на території розарію періодично проводяться музичні концерти та інші платні події, особливо у вихідні дні. Тоді гості ботсаду без квитків на ці спеціальні події не можуть потрапити до розарію. Тож радимо перед вечірнім походом до ботсаду перевіряти, чи будуть в цей день на його території якісь закриті заходи.

Квитки до ботсаду можна придбати як на касах за готівку чи карткою, так і на турнікетах безконтактним методом оплати через Pay Pass.

У вихідні дні та на свята на касах можуть бути черги, тому ми б радили придбати квитки саме через турнікети.

Дорослий квиток наразі коштує 150 гривень, а для дітей шкільного віку – 100 гривень. Також передбачено безкоштовний вхід для окремих категорій громадян, в тому числі для військових та ветеранів війни.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у ботсаду Гришка зазвичай квітнуть айстри.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.