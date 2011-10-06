Вінницькі школярі показали себе кращими з кращих на всеукраїнському зборі лідерів

Всеукраїнський конкурс лідерів учнівського самоврядування в «Артеку» проводиться вже 7 років поспіль. Команда вінницьких учнів-лідерів приймає участь в ньому втретє, і втретє приїздить з перемогами до рідної домівки.

Загалом участь в конкурсі приймали понад 300 учнів з 27 регіонів України. Вінницьку область представляли учні Жмеринської ЗОШ та школи-ліцею № 7 м.Вінниця. Юні лідери констатували, що цей конкурс був не просто перевіркою їхніх знань, ерудиції та лідерських якостей, а й важкою працею протягом 21 дня, де вони брали участь у тренінгах та рольових іграх.

Учень ліцею №7 Олександр Бахур потрапив до всеукраїнської десятки лідерів, отримавши «лідерську» майку жовтого кольору, і тим самим довівши, що місто Вінниця виховує молодь європейського гатунку.