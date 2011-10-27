У місті над Бугом прозвучить «Осіння симфонія» рукоділля

Два дні, з 28-го по 30 жовтня у вінницькій арт-студії «АкВалерия», по вул. Ющенка, 12, проходитиме фестиваль «hand made» під романтичною назвою «Осіння симфонія».

- Цим фестивалем ми візначаємо офіційне відкриття арт-студії, - зазначила її директор Валерія Савицька. – А надалі плануємо проводити такі заходи щокварталу.

За словами організаторів, у фестивалі візьме участь понад 40 майстрів. Відвідувачі зможуть не лише придбати унікальні дизайнерські речі ручної роботи, а й стати учасниками майстер-класів з ліплення, розпису, в’язання та ін. Поряд з роботами «hand made» буде представлена також експозиція вінницьких художників.

