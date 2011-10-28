Вінницькі енергетики посилено експлуатуватимуть сонце

ТОВ "Енергоінвест" (Вінниця) ввело в експлуатацію другу чергу сонячної електростанції потужністю 321,5 кВт районі Слобода-Бушанський ГЕС в Ямпільському р-ні Вінницької області, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" президент компанії Володимир Житник.

"Перші дві черги вже введені в експлуатацію, а третю чергу побудуємо в 2012 році", - зазначив він.

У свою чергу, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на засіданні в четвер скоригувала встановлену потужність генеруючого обладнання "Енергоінвест".

Як повідомлялося, у вересні була запущена перша черга сонячної електростанції біля Слобода-Бушанський ГЕС потужністю 250 кВт. До спорудження третьої черги станції планується приступити в березні 2012 року, для цих цілей вже закуплена партія сонячних батарей потужністю 500 кВт.

Проектна потужність станції - 1786 МВт, будівництвом об'єкта, на замовлення "Енергоінвест" займається компанія "Рентехно" (Київ).

ТОВ "Енергоінвест" експлуатує 11 малих ГЕС у Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.