Зіткнення «Хонди» та фури забрало два життя

На 383-му кілометрі автодороги Стрій – Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка сталась автопригода, яка забрала життя двох людей. 23-річна жінка-водій автомобіля "Honda Accord", який рухався з боку м. Немирів, виконуючи розворот, не врахувала дорожніх умов та вимог розмітки і виїхала на зустрічну смугу. Там легковик зіткнувся з вантажівкою "Volvo FL 618".

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Honda Accord" загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були госпіталізовані до лікарні.

Ведеться слідство.