Вінниччина зібрала 4 мільйони тонн зернових

Збирання зернових культур на полях Вінниччини наближається до завершення. Із 865,2 тис.га, засіяних зерновими культурами, врожай зібрано з понад 810 тис. га. Станом на 8 листопада це становило 94% від запланованого. Намолочено 4 мільйони тонн збіжжя.

Середня урожайність зернових за підсумками сезону складає 49,4 ц/га. Вона більша від минулорічної на 10,4 ц/га.

Кукурудзу на зерно зібрано на 205,7 тис. га (80 %). Намолочено - 1528,6 тис. тонн при урожайность - 74,3 ц/га. Качаниста зародила також краще, аніж торік - на 6,9 ц/га.

Соняшник зібрано на площі 147,6 тис. га. Намолочено – близько 300 тис. тонн при урожайності 20,2 ц/га.

Підходить до завершення і збирання сої, - 95 % від засіяного. Аграрії намолотили 202,7 тис. тонн бобів,- вегетаріанцям вистачить.