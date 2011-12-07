Зниклу дівчинку шукають вже півтора року

Півтора року тому 10-літня Валетина Кушнір, мешканка села Гриненки Немирівського району, близько шостої години вечора пішла в місцевий магазин за соком та не повернулась. Для пошуку дитини був задіяний весь особовий склад працівників райвідділу міліції та військовослужбовці внутрішніх військ. Правоохоронці разом з місцевими жителями вночі прочісували усі лісові зони та прилеглу місцевість до населеного пункту, у якому зникла дівчинка, зранку водолази ретельно оглянули дно місцевого ставка. Пошуки тривали безперервно три доби, але ніяких результатів не дали. Дитина зникла безслідно.

Валя виховувалася у багатодітній родині. У неї є два брати та сестра. У селі її знали як добру, привітну, щиру дівчинку, мамину помічницю.

Директор місцевої школи Віктор Калита також вважає, що Валентину викрали. Каже, що вона дуже легко йшла на контакт, швидко знаходила спільну мову і з меншими, і з старшими дітьми, не боязлива, доброзичлива. Валя добре навчалася, мала здібності до математики, швидко вирішувала задачі, добре малювала. Брала участь в усіх шкільних заходах, у художній самодіяльності. Така відкритість, довірливість дівчинки до людей могла стати причиною її зникнення.

Як повідомив заступник начальника Немирівського райвідділу міліції Вадим Руденко, пошуки дівчинки не припиняються. Міліція вживає усі можливі заходи, направлені на встановлення місцезнаходження неповнолітньої дитини. Орієнтування щодо зникнення неповнолітньої Валентини Кушнір було надіслано по усім регіонам країни. Після цього до міліції почали надходити повідомлення від громадян з сусідніх областей про те, що вони бачили на території свого регіону зниклу дитину. Перевірялася уся інформація, яка надходила до міліції, але вона, на жаль, не знайшла свого підтвердження.

СЗГ УМВС України у Вінницькій області звертається до громадян з проханням допомогти розшукати неповнолітню дитину. Усі, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження розшукуваної дитини, або осіб причетних до її зникнення, прохання повідомити за телефонами: (0432) 59-32-12, 59-38-19, 59-38-55, 59-38-22, 59-28-19, (063) 692-97-84 або «102» (цілодобово).