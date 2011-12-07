Не перетворити свято феєрверку на каліцтво застерігають правоохоронці

Про забезпечення охорони громадського порядку, перевірку законності реалізації піротехнічних засобів та хвойних дерев сьогодні під час прес-конференції розповіли начальник відділу охорони громадського порядку УМВС України у Вінницькій області Юрій Рекало та начальник відділу дозвільної служби та ліцензування УМВС України у Вінницькій області Ігор Ковалик.

Незабаром громадяни святкуватимуть Новий рік та Різдвяні свята. Для працівників міліції це відповідальні дні, адже саме від них залежить спокій та безпека громадян. У цей період правоохоронці переходять до посиленого варіанту несення служби. За словами начальника ВОГП УМВС України у Вінницькій області Юрія Рекала, в цьому році спокій жителів області охоронятимуть близько півтори тисячі правоохоронців. Серед них і працівники апарату УМВС, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України та працівники територіальних підрозділів. У новорічну ніч правоохоронці нестимуть службу цілодобово.

У передсвяткові дні щороку на території України проходять профілактичні операції «Петарда» та «Ялинка». Перша з них спрямована на недопущення надходження в продаж несертифікованої піротехнічної продукції, друга – на недопущення фактів незаконної вирубки ялинок та їхній продаж у невстановлених для цього місцях.

Щоб торгувати піротехнічними засобами, окрім стандартних документів для здійснення торгівлі, треба отримати ліцензію у Міністерстві внутрішніх справ. Окрему атестацію повинен пройти продавець.

Порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 65 КУпАП «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка», яка тягне за собою накладання штрафу в розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; ст. 159 КУпАП «Порушення правил торгівлі на ринках», яка тягне за собою накладання штрафу в розмірі від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян; ст. 160 КУпАП «Торгівля з рук у невстановлених місцях», яка тягне за собою накладання штрафу в розмірі від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Підприємців-порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення порядку виробництва, зберігання перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (ст.195-6 КУпАП). Санкція статті передбачає накладання штрафу в розмірі від 500 гривень. За повторне правопорушення – 1700 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.

Аби не виникло проблем з використанням даної продукції, пам’ятайте – використовувати феєрверки можна лише до 22.00, а у новорічну ніч - до 6.00 години ранку.