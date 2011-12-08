Загинув через цигарку

Повідомлення про пожежу у селі Тополівка надійшло до теплицьких рятувальників 7 грудня о 8 годині 30 хвилин, - повідомляє прес-служба УМНС України у Вінницькій області.

За словами сільського голови палав житловий будинок одного з односельців. Одразу ж на місце події були направлені бійці місцевої 23-ДПЧ УМНС, які швидко побороли полум’я. Ліквідувавши загорання, ними в кімнаті було виявлене тіло господаря, 1955 року народження.

Окрім того, вогонь знищив домашні речі та завдав збитків на суму понад 50 тисяч гривень. Як з’ясувалось, чоловік спричинив пожежу під час куріння в ліжку у нетверезому стані.