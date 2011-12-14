«АГРО.ХІМ.ПЕРСПЕКТИВА» має повернути державі 438 тис. гривень

Вінницький апеляційний адміністративний суд визнав правомірною вимогу КРУ у Вінницькій області щодо повернення до державного бюджету ТОВ «АГРО.ХІМ.ПЕРСПЕКТИВА» 438 тис. гривень.

Про це повідомила прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Під час ревізії управління агропромислового розвитку Калинівської райдержадміністрації виявлено, що протягом 2008 – 2010 рр. установа за рахунок коштів державного бюджету компенсувала згаданому товариству з обмеженою відповідальністю 1млн. 371тис. гривень витрат на посадку та догляд за молодими насадженнями, спорудження шпалер і краплинного зрошення.

Однак, під час зустрічної звірки, проведеної в ТОВ «АГРО.ХІМ.ПЕРСПЕКТИВА», ревізори виявили відсутність за даними бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних із використанням матеріалів для спорудження шпалер та краплинного зрошення, які компенсовані з державного бюджету.

Виявляється, протягом 2009 – 2010 рр. згаданий суб’єкт господарювання замовив у приватних підприємців залізобетонні стовпчики та труби загальною вартістю понад 835 тис. грн. Первинні документи на компенсування саме цієї суми витрат і були подані на розгляд районної комісії. Проте, фактично, товариство для спорудження шпалер та краплинного зрошення застосувало лише частину матеріалів. Решта стовпчиків та труб вартістю 438 тис. гривень, так і залишилася не використаними, або взагалі були повернуті постачальникам.

Таким чином, ТОВ «АГРО.ХІМ.ПЕРСПЕКТИВА» безпідставно компенсовано 438 тис. гривень.

Фахівці КРУ у Вінницькій області надіслали управлінню агропромислового розвитку Калинівської РДА вимогу щодо забезпечення повернення згаданим суб’єктом господарювання незаконно отриманих бюджетних коштів. Проте ТОВ «АГРО.ХІМ.ПЕРСПЕКТИВА» не лише відмовилося їх повертати, а й намагалося оскаржити вимогу ревізорів у суді. Останній і розставив усі крапки над «і», зобов’язавши товариство повернути 438 тис. гривень до державного бюджету.