ФДМУ оголосив конкурс з продажу "Вінницяобленерго"

Фонд державного майна України оголосив приватизаційні конкурси з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання Фонду держмайна України "Відомості приватизації" (від 14 грудня 2011 р.).

Початкова вартість пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляється на продаж, становить167 млн. 650 тис. грн.

Конкурс з продажу 50% держакцій "Вінницяобленерго" відбудеться 3 лютого 2012 року.

Конкурсні умови передбачають, що в конкурсі з продажу пакету акцій обленерго «мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі та постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% обсягу даного ПАТ або впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується здійснювати своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за куплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів тощо.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням ?310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».