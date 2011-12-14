В Педуніверситеті покажуть століття визвольної «Народної війни»

УВінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського проходить презентація виставки “Народна війна”.

Зазначена музейна експозиція розроблена дослідниками та науковцями Всеукраїнської організації «Меморіал» за розсекреченими матеріалами СБУ, закордонної джерельної бази та свідченнями очевидців на основі опрацювання та оцифрування понад 350 фондів, близько 1500 архівних справ з державних та галузевих архівів областей України.

В експозиції використано понад 300 світлин, багато з яких представлено вперше науковцями «Меморіалу» та «Громадського інституту історичної пам’яті», створено текстовий історичний опис усіх 24-х розділів експозицій, відкрито відповідний сайт та сторінка «Архіви», яка постійно поновлюється новими архівними документами.

Виставку присвячено питанням національно-визвольної боротьби українців у період від розпаду Російської імперії до національної самоорганізації українства 1917-23р.р. на власній етнічній території та в діаспорі, голодомору й етноциду 1932-1933р.р., становлення незалежної України.