Реалізація сільгосппродукції на Вінниччині зросла на 22.8%

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-листопад 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року зріс на 22,8%, за рахунок збільшення обсягів продажу продукції рослинництва на 26,8% та продукції тваринництва – на 2,7%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема, збільшилась реалізація баштанних культур в 1,9 раза і склала 132 т, цукру – в 1,5 раза (191,7 тис.т), ріпаку – на 40,0% (91,4 тис.т), яєць – на 33,9% (244,9 млн.шт), зернових культур – на 27,7% (1816,0 тис.т), овочів – на 19,9% (8,7 тис.т), сої – на 19,6% (88,9 тис.т), плодів – на 11,7% (84,4 тис.т), цукрових буряків – на 7,7% (599,3 тис.т), насіння соняшнику – на 1,5% (166,8 тис.т).

Порівняно з січнем-листопадом минулого року, знизилась реалізація картоплі на 29,3% і склала 2394 т, олії – на 9,8 % (92 т), худоби та птиці – на 0,6% (33,5 тис.т), молока та молочних продуктів – на 0,4% (107,3 тис.т).

Середні ціни реалізації у січні-листопаді 2011 року зросли майже на всі види сільськогосподарської продукції (за винятком цін на картоплю, де знизились на 28,0%, і склали 1771,9 гривень за тонну, баштанні культури – на 7,7% (697,0 гривень за тонну).

Найбільш вагомо зросли ціни продажу овочів – на 42,8% і склали 4355,7 гривень за тонну, олії – на 27,5% (7579,3 гривень за тонну), зернових культур – на 22,3% (1361,6 гривень за тонну).