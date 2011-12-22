У неділю ввечері Соборну перекриють

Вінничанам, які у неділю 25 грудня з 17:00 до 19:00 вирушать в центр міста у справах, слід знати про те, що рух громадського та приватного транспорту по вулиці Соборній буде призупинено.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Про маршрут руху транспорту буде повідомлено додатково.

Крім того, вже традиційно 31 грудня 2011-го, а також 1 та 7 січня 2012 року перевезення пасажирів міським електротранспортом та автобусами здійснюватиметься безкоштовно.