У неділю ввечері Соборну перекриють
10:46, 22 грудня 2011Вінниця
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На час святкування
Вінничанам, які у неділю 25 грудня з 17:00 до 19:00 вирушать в центр міста у справах, слід знати про те, що рух громадського та приватного транспорту по вулиці Соборній буде призупинено.
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Про маршрут руху транспорту буде повідомлено додатково.
Крім того, вже традиційно 31 грудня 2011-го, а також 1 та 7 січня 2012 року перевезення пасажирів міським електротранспортом та автобусами здійснюватиметься безкоштовно.
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