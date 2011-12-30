Виконком затвердив нову мережу автобусних маршрутів

Сьогодні на засіданні Вінницького міськвиконкому затвердили нову мережу міських автобусних маршрутів загального користування, яка має зменшити дорожньо-транспортну завантаженість, покращити екологічний стан міста, а головне — забезпечити оптимальний режим перевезення пасажирів. Також на неї покладено завдання сприяти покращенню економічного стану Вінницького ТТУ.

За основу для її створення взято результати вивчення ситуації у системі транспортного забезпечення, виконаного фахівцями Вінницького національного технічного університету. Вони фіксували пасажиропотік, співставляли різні варіанти маршрутів та періодичність руху на них транспортних заходів. Ці дослідження і лягли в основу рішення виконавчого комітету «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування в м. Вінниця».

Новий підхід до організації маршрутних перевезень передбачає дві основні зміни.

Насамперед планується перерозподілити маршрути, на яких курсують маршрутні таксі таким чином, щоб усунути дублювання. А вивільнений парк направити на покращення транспортного забезпечення там, де цю проблему неможливо вирішити за допомогою муніципальних автобусів та електротранспорту.

По-друге, передбачено підвищення контролю за якістю маршрутних перевезень – вилучення з маршрутів технічно несправних «бусів», посилення контролю за роботою водіїв та станом транспортних засобів, які виходять безпосередньо на маршрути.

Головна транспортна ставка міської влади зроблена на електротранспорт як більш пасажиромісткий та екологічно безпечний. Задля цього на старих маршрутах планують на повну силу експлуатувати наявні трамваї та тролейбуси, парк яких планують поповнити.

"Другу скрипку" відіграватимуть пасажиромісткі автобуси, - вже 2012 на маршрути міста їх вийде 23, а згодом — 40.

Різні види комунального транспорту мають “підстраховувати” один одного на маршрутах, аби в разі якихось нештатних ситуацій пасажироперевезення на конкретному напрямі не зупинились.

Що стосується маршруток, то особливого тепла у ставленні міської влади до них не було ніколи. Їм, швидше за усе, відведуть вторинну роль, зокрема, забезпечення підвезення пасажирів з віддалених мікрорайонів до ліній електротранспорту та паралельні маршрути з комунальними перевізниками по вулицях, де електротранспорту немає.

Нова схема руху вступить в силу з кінця лютого 2012 року. При її запровадженні передбачено і те, що вінничанам буде потрібен час, щоб адаптуватись до змін. Тому, принаймні до кінця травня, вона буде випробовуватись.

Деякі маршрутні таксі будуть рухатись за колишніми маршрутами. Вони матимуть номери, до яких звикли вінничани. Мікроавтобуси ж, які рухатимуться за новими маршрутами, матимуть нові номери (їх дизайн наразі розробляється). Так мешканці матимуть можливість відрізняти нові маршрути від старих і зможуть випробувати на практиці нововведення.

Одночасно вивчатимуть думку вінничан про новації. Згідно з побажаннями городян, коригуватимуть схему руху мікроавтобусів.

Служба оперативного реагування «Цілодоба варта» і сайт «Моя Вінниця» (http://www.myvin.com.ua) готуються приймати усі зауваження та пропозиції вінничан і оперативно передавати їх на опрацювання в Департамент енергетики, транспорту та зв’язку.

Наступними кроками мають стати впорядкування зупинок, покращення інформування пасажирів про графік роботи транспорту і більш жорсткий контроль за його дотриманням.