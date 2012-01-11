На хабарі "погоріли" чиновники з Літинського району

Працівники управління державної служби боротьби з економічними злочинами затримали «на гарячому» під час отримання хабара голову однієї з вінницьких обласних організацій. Посадовець, будучи наділеним організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо управління майном товариства оцінив свої послуги в 1,6 млн. гривень. Таку суму голова організації зажадав від підприємця за сприяння в реалізації об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки площею 6 га. Тільки після внесення такого грошового заохочення посадовець пообіцяв, що організація відмовиться на користь підприємця від вказаної ділянки та недобудованої споруди.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Оперативна інформація, яка надійшла до УДСБЕЗ, була успішно реалізована працівниками міліції. В результаті 10 січня очільника організації затримали неподалік власного автомобіля «Міцубіші» поблизу приміщення приватного нотаріуса, де було укладено договір продажу недобудованого об’єкта нерухомості. З багажника іномарки працівники міліції вилучили акуратні пачки купюр з грішми. Підозрюваний у хабарництві не очікував такого фіналу фінансової операції з кримінальним душком. А омріяні купюри, що виявилися зі зрадливим надписом «Хабар», перетворилися на речовий доказ у кримінальній справі.

На підставі зібраних матеріалів Вінницька обласна прокуратура порушила кримінальну справу відповідно до ч.4 ст.368-3 КК України (Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). За таке діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Того ж дня працівники УБОЗу затримали нечистих на руку посадовців однієї з сільських рад Літинського району під час отримання хабара розміром 110 тисяч гривень. Таку суму голова сільради та член виконкому вимагали у двох громадян за надання їм у власність земельну ділянку площею 1 га . Біля приміщення сільської ради їх затримали оперативники під час отримання незаконної винагороди.

За фактом вимагання та отримання хабара за попередньою змовою групою осіб відповідно до ч.3 ст.368 КК України порушено кримінальну справу.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.