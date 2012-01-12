Охочих "підзаробити" на виборах офіційно захищає Закон

У Вінниці офіційно дано старт інформаційній кампанії „Вінницький вибір-2012”. Перше засідання відбулось у Вінницькому обласному прес-клубі реформ 12 січня.

Чергові вибори до Верховної Ради, згідно із законодавством, відбудуться 28 жовтня 2012 року. Офіційно за 91 день, тобто 29 липня 2012 року, оголошується старт виборчої кампанії.

За 175 діб до виборів вже будуть „нарізані” округа. Станом на 5 травня 2012 року офіційно має бути оголошено інформацію про округа, зокрема територія, яку вони займають, межі, нумерація та назва центру округу.

На Вінниччині кількість і округів, і дільниць може збільшитись, тому що є дільниці, в яких більш ніж 3500 виборців, в той час як Закон вимагає не більш як 2500 осіб. Представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень зазначає, що зокрема для міста Вінниця це буде досить проблематично знайти додаткові приміщення, які мають бути пристосовані для виборчого процесу. Як правило, у виборчому процесі використовують приміщення закладів культури, ЖЕКи та соціальні заклади, які на сьогоднішній день усі задіюються під час виборів.

Натомість представник КВУ говорить ще про деякі нововведення у виборчому законодавстві, зокрема щодо формату формування окружних та дільничних виборчих комісій. Окружні виборчі комісії формуються переважною більшістю політичними силами, які мають своє фракційне представництво у Верховній Раді. Дільничні виборчі комісії формуються за 30 діб до власне початку останньої стадії виборчого процесу, привілеї надаються представникам провідних політичних сил області, інші політичні сили отримують своїх представників, згідно із жеребкуванням. Раніше кожна політична сила мала можливість кооптувати у комісії по два своїх представники, сьогоднішній закон обмежує представництво лише однією особою.

Діюче виборче законодавство захищає так зване право на заробіток членів дільничних виборчих комісій. Раніше охочі заробити на виборах знаходились під пильним прицілом органів соціального захисту. Відтепер Закон став на захист членів ДВК, і при отриманні коштів, зароблених на виборах, людина не позбавляється соціальних виплат, її не мають права зняти з обліку у центрі зайнятості та не вимагають сплати відсотків по прибутку від виборчих заробітків. Як відомо, працювати на вибори йдуть здебільшого безробітні, студенти та пенсіонери. З безробітних, які отримують виплати від держави і водночас підроблятимуть під час виборів, не зніматимуть допомогу по безробіттю. А студенти державної форми навчання зможуть одночасно отримати стипендію та офіційну грошову виплату з виборів.