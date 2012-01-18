На Вінниччині вперше протезували тварину

Семимісячну дику косулю Найду, яка чотири місяці тому втратила лапку, поставлено на милицю. Ініціаторами цього дійства виступили обласне комунальне підприємство «Віноблагроліс» та благодійники з Вінницького протезного заводу, - повідомляє Вінницька обласна телерадіокомпанія «Вінтера».

Семимісячна Найда отримала протез. Такого в Україні ще не було. Тепер доглядатимуть за станом здоров'я косулі ветеринари та протезисти.

Генеральний директор обласного комунального підприємства «Віноблагроліс» Михайло Вдовцов розповів про випадок з триногим козликом директору Вінницького протезного заводу, який виділив інженерно-конструкторську групу. Інженери-протезисти Вінницького протезного заводу Ніна Мазур та Юрій Саврій тричі їздили до обласного комунального підприємства «Віноблагроліс», щоб лапка косулі Найди якнайшвидше звикла до своєї штучної милиці.

Благодійники розповідають, що, вперше примірявши протез, козлик застиг на місці, підняв протеза на рівні очей і декілька хвилин розглядав нову опору. Нині ж радо бігає по вольєру. Повноцінному існуванню завдячує Найда милосердним дітям, які підгодовуючи косуль, звернули увагу на кривенького козлика, якому з пропонованого їства нічого не перепадало.

Сьогодні у Вінницькому зоопарку знаходиться у вольєрах чотириста вихованців з відмінним здоров'ям. Проте потрапляють вони сюди не в найкращому стані.

«Ми відповідаємо за тих кого приручили». В жодному із зоопарків України немає мешканця на милицях. А у Вінницькому - є.

Інженери-протезисти ще півроку наглядатимуть за станом косулі Найди, вивчаючи і підганяючи милицю.