На гепатит С підемо військом

У Вінниці за ініціативи громадської організації “Незалежність”, Друкованого органу Міністерства оборони України “Крила України” та за підтримки програми “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду “Відродження” пройшов “круглий стіл” на тему “Згуртування громади та владних структур для боротьби з епідемією гепатиту С”.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Міноборони України.

У заході взяли участь представники військової та цивільної медицини, активісти неурядових організацій, журналісти.

Учасники “круглого столу” обговорили епідемічну ситуацію, яка склалася в Україні, обмінялися досвідом та провели роботу в напрямі консолідації зусиль державного і громадського сектору в боротьбі з гепатитом С.

Координатор проектів громадської організації “Незалежність” Тетяна Бордюженко наголосила, що Україна належить до числа країн з помірним рівнем поширення гепатиту С.

– За статистикою, 3% українців, тобто, близько 1,17 мільйону осіб, інфіковані цим вірусом. Водночас, на одного офіційно зареєстрованого українця з вірусом гепатиту С припадає 5-6 незареєстрованих, – підкреслила вона. – Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з гепатитом С, необхідно забезпечити реалізацію політики зі своєчасної профілактики, діагностики, реєстрації та лікування хворих, поєднуючи зусилля органів державної влади та громадськості.

Під час виступу головний інфекціоніст Вінницької області професор Лариса Мороз звернула увагу на той факт, що вірусні гепатити в Україні за ступенем негативного впливу на здоров’я населення займають домінуюче місце у структурі інфекційної патології. За її словами, сьогодні в області офіційно на диспансерному обліку з діагнозом гепатит перебуває понад 800 людей. За неофіційними даними, близько 7% населення Вінниччини інфіковано цим вірусом.

– Особовий склад Збройних Сил – частина суспільства, і в ній також актуальна проблема вірусних гепатитів, – розповів начальник клініки гастроентерології Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону полковник медслужби Іван Шевага.

За його словами, протягом 12 років в клініці гастроентерології Центру проводиться специфічне лікування вірусних гепатитів. Враховуючи зростання захворюваності, керівництво Міністерства оборони України у 2007 році створило відділення гепатології.

– За цей період проліковано 46 військовослужбовців, у тому числі особи льотного складу. За ними ведеться диспансерне спостереження, проводяться контрольні обстеження військовослужбовців і пенсіонерів з даною патологією, всього на обліку перебуває 96 хворих. Серед особового складу військових частин, що перебувають на медичному забезпеченні ВМКЦ Центрального регіону, нові випадки рідкі, – зазначив він.

Як наголосили учасники “круглого столу”, для ефективної боротьби з інфекційними хворобами та перемоги над вірусом необхідно об’єднати зусилля медиків, державних структур і громадськості в розробці цільових програм з профілактики та діагностики, а також вжити дієвих заходів щодо запобігання розповсюдження гепатиту С.