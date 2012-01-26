Громадські ради "засвітились" з резонансними проектами

Дві Громадських ради — при Вінницькій обласній раді та при ОДА — підбили підсумки роботи за минулий рік.

Протягом 2011-го ці дорадчі органи “засвітились” і як ініціатори цікавих громадських проектів, зокрема, “ДіаЄВРО”, так і в плані здійснення громадського контролю за діями влади.

Принаймні, завдяки проведенню громадської експертизи виконання обласної антикорупційної програми, Громадські ради домоглися від обласних депутатів, аби ті створили новий програмний документ, реальний та дієвий.

Разом з тим, учасники зібрання досягнення обох Громадських рад та життя “третього сектору” оцінювали досить самокритично.

Голова обох Громадських рад — очільник ГО “Асоціація ендокринологів Вінниччини” Пилип Прудиус, зокрема, зазначає:

- За рік, що минув, учасники Громадських рад дуже виросли як громадські діячі. А окрім згаданих проектів, котрі є лише часткою наших заходів, найсуттєвішим нашим досягненням стало створення “Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки”. Можу з гордістю зазначити, що в неї закладено положення, котрі є новацією для нашої країни.

Разом з тим, ми маємо й ряд проблемних питань, над якими ще працювати і працювати. Наприклад, маючи повноваження громадської експертизи нормативних актів та громадського контролю за тим, як влада їх виконує, ми зіткнулися з тим, що наші громадські діячі не мають відповідного рівня знань та належної підготовки. Відтак, іноді такі спроби виглядають недолугим критиканством.

Ми ж налаштовані на конструктивну співпрацю з владою. Тому й хочемо відповідати статусу, на який претендуємо. А тому наші колеги по Громадських радах, які мали таке бажання, доклали чимало зусиль, аби стати справжніми експертами.

Також на засіданні пролунала теза про те, що, громадські організації досить важко об'єднати, позаяк вони тяжіють до автономності і конкурують за грантові ресурси, які виділяються владою та іноземними донорами.

За словами Пилипа Прудиуса, на Громадські ради чекає ротаційне “перезавантаження”, позаяк обидва органи потребують свіжої крові та свіжих ідей. А їх втілювати хотілось би за фінансового сприяння влади, - такий ресурс представники третього сектору сподіваються отримати із прийняттям облрадою вже згаданої “Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки”. На розгляд депутатів її планується винести вже найближчої сесії.