Містобудівні порушення коштуватимуть величезних штрафів

Забудовникам усіх штибів нова напасть на голову. Якщо торішній закон “Про регулювання містобудівної діяльності” проходження дозвільних процедур спростив до декларативного принципу початку будівництва, то з 19 січня відповідальність за порушення містобудівних норм і правил зросла у рази. А все тому, що вказаної дати набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності”.

Перелік порушень, за які забудовники можуть притягуватись до відповідальності, зріс із 20 до 68 пунктів. Зокрема, по Кодексу про адмінпорушення, - з 8 до 30, а по закону про відповідальність — з 12 до 38.

Як повідомив перший заступник начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області Леонід Гужва, прийняття цього закону суттєво посилило відповідальність громадян та посадових осіб за порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, планування і забудови територій, передбачену Кодексом про адмінпорушення.

Зокрема, диференційовано розмір штрафних санкцій залежно від категорії і складності об'єкта будівництва. А також введено відповідальність за подання недостовірних даних у повідомленні початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт і декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Розмір штрафу за ці порушення становить від 350 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 5950 до 6800 грн. Для порівняння, в попередній редакції Кодексу про адмінпорушення максимальний розмір штрафу не перевищував 800 грн.

Також передбачено відповідальність за експлуатацію об'єктів будівництва , які не прийняті в експлуатацію(самобудів), за невиконання вимог(приписів) інспекторів інспекції Держахбудконтролю та за недопущення інспекторів на об'єкти будівництва - від 350 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 5950 до 6800 грн.

Окрім того, викладено і нову редакцію Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”. Новації не тільки урівняли відповідальність СПД та юросіб за “містобудівні” порушення, а й в рази збільшили розміри штрафів, котрі прив'язали до розміру мінімальної зарплати (1030 грн. на 1.01.2012 року).

Залежно від складу порушення, розмір штрафу встановлено від 10 до 900 мінімальних зарплат, тобто від 10730 до 965 700 гривень. Якщо ж суб'єкт містобудування протягом року повторить порушення, за яке він вже притягувався до відповідальності, то розмір штрафу, який на нього буде накладено, подвоїться.

Таким чином держава намагається дисциплінувати забудовників. Щоправда, наразі порядку накладання та стягнення штрафів за порушення у сфері містобудування іще немає. Його своєю постановою повинен затвердити Кабмін.