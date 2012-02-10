Контроль за землею припинився з моменту зникнення колгоспів

В приміщенні ДПС у Вінницькій області відбулась зустріч з членами Громадської Ради при ДПА у Вінницькій області та представниками громадських об’єднань за участі губернатора Миколи Джиги.

В процесі обговорення порушувались важливі питання, які хвилюють підприємців. Зокрема, мова йшла про взаємовідносини між представниками податкової служби та фізичними й юридичними особами підприємництва.

Особливо болючим питанням назвав голова Вінницької ОДА питання правомірності використання земель, адже від цього безпосередньо залежить наповнення місцевих бюджетів.

„За 2011 рік щодо наповнення місцевих бюджетів 187 мільйонів додатково. В порівнянні з минулим роком, плата за землю збільшилась на 32 мільйони. Це значна сума, і якщо брати помісячно, то зокрема в січні 2011 року сплатили за землю 11,5 млн., а вже в грудні 17,7 млн.грн. Приріст в 2011 році по сплаті за землю по відношенню до 2010 склав 20%”, - зазначила завідувач сектору місцевих ресурсних рентних та неподаткових платежів Ірина Ярошенко.

Серед основних недоліків інвентаризація земель податківці називають невідповідність розміру орендної плати, яка закладалась 10-12 років тому, сьогоденню. За рахунок перерахунку ставок орендної плати податківці Вінниччини додатково отримали в бюджет 1 млн. 200 тис. грн.

Ірина Ярошенко також повідомила, що податківцями в 2011 році виявлено 200 тисяч га земель без належного оформлення договорів.

Губернатор дорікнув податківцям, що вони неналежним чином співпрацюють з регіональним Управлінням земельних ресурсів в питаннях виявлення земельних ділянок, що знаходяться в тіньовому обігу.

- Те, що в 2011 році вилучено з тіньового обігу 60 тис. га земель, заслуга комісії ОДА на чолі з заступником Іваном Мовчаном. З моменту зникнення колгоспів зникла форма контролю землі. Велика кількість землі самозасіялась лісами, велика кількість не облікована, бо паями померлих власників користується невідомо хто і не сплачує, - наголосив він. – Тому треба налагодити тісну співпрацю з управлінням земельних ресурсів і буквально вивіряти кожен метр землі.

За словами голови ДПС області Ірини Зленко, якщо вся земля буде належним чином облікована та зареєстрована, відповідно і бюджет отримає належні кошти.