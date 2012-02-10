Рецидивісти "чистили" крамниці з панчохами на голові

В Жмеринському районі нещодавно працівники міліції виявили та затримали двох місцевих молодиків, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні двох розбійних нападів на продавців продовольчих крамниць. Зловмисники використовували захисні маски та пневматичні пістолети. В одному випадку вони забрали з каси 2 тисячі гривень, а в іншому «постраждали» від розлюченого продавця. Підозрювані віком 21 та 23 років виявилися раніше судимими жителями району.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько, перше повідомлення про розбійний напад на продавця було зафіксовано 2 лютого. Це сталося в Жмеринці близько 20 години.

Молодики, як з’ясувалося, заздалегідь підготувалися до злочину. Вони купили в одному з вінницьких магазинів два пневматичних пістолета і темні панчохи. Об’єктом нападу вибрали приватну продовольчу крамницю і час, коли з крамниці вийшли усі покупці. Один з них залишився чергувати біля вхідних дверей, а інший, одягнувши панчоху, увірвався з пістолетом в магазин і почав вимагати у продавця гроші. Перелякана жінка віддала нападнику усю денну виручку, що склала 2000 гривень.

За два дні вони вчинили другий подібний напад, але з іншим фіналом. Жінка, яка стояла за прилавком, не погодилася віддати гроші. Вона схопила у руки дерев’яний стілець і почала ним лупцювати «горе–розбійника». Такої розв’язки молодики не очікували і тому поспішили зникнути.

Протягом наступної доби оперативники карного розшуку встановили підозрюваних і провели їх затримання. Обидва молодика перебували на найманій квартирі в Жмеринці. Під час затримання у них вилучили пневматичні пістолети і панчохи, які вони використовували під час нападів. Також правоохоронці виявили у цій квартирі ще трьох молодих чоловіків, які виявилися раніше судимими громадянами і жителями сусідніх областей. Їх сьогодні перевіряють на можливу причетність до скоєння злочинів на території України.

Наразі за фактом розбійного нападу порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.