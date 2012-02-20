В області затверджено схему екологічної мережі

Вінницька обласна рада затвердила схему регіональної екологічної мережі Вінниччини, що розроблялась протягом 2010-2011 років за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. При її створені використані наукові звіти кількарічних досліджень, що проводились науковцями інституту ботаніки ім. М.Холодного, інституту зоології ім. І.Шмальгаузена, інституту гідрології, Вінницького державного педагогічного університету, Вінницького обласного краєзнавчого музею та громадських організацій.

Регіональна схема екологічної мережі області розроблена з метою збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, забезпечить можливості природних шляхів міграції та поширення видів росли та тварин.

Буде сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

До сполучених елементів національного значення віднесено Південно-Бузький та Дністровський меридіональні та Галицько-Слобожанський субширотний природні коридори (визначені Загальнодержавною програмою формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, яка затверджена Законом України „Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21 вересня 2000 року № 1989-ІІІ) та 19 регіональних сполучних територій.

Екомережа регіону включає три національних природних ядра, 38 регіональних центрів біорізноманіття, 22 сполучні території, серед яких три національних і 19 регіональних екокоридорів.