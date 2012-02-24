В’язні Вінниччини виготовляють продукцію на експорт

Державна пенітенціарна служба України в 2001 році в результаті виробництва і реалізації продукції, зробленої в`язнями, заробила 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної пенітенціарної служби України Олександр ЛІСІЦКОВ сьогодні під час брифінгу у Вінниці.

«За півтора року ми провели роботу з відродження нашого потенціалу, оскільки він був упущений. За 2011 рік ми заробили близько 2,5 млрд. грн. І це наш внесок не лише в економіку регіонів, але й внесок, внесений нашими установами в економіку країни», - сказав він.

О.ЛІСІЦКОВ зазначив, що стоїть завдання збільшити замовлення, налагодити виробництво, випуск і реалізацію готової продукції. «Якщо брати за 100% засуджених з тих, хто може працювати і хоче працювати, – працюють лише 40%. Наше завдання полягає в тому, щоб збільшити замовлення, налагодити виробництво, випуск і реалізацію готової продукції. Природно, буде проводитися модернізація нашої виробничої бази», - сказав голова ДПтСУ.

Він також наголосив, що головним в організації і залучення до робіт засуджених є те, щоб людина на виробництві, будучи засудженою, пройшла практику і одержала відповідну кваліфікацію для повноцінного життя після звільнення.

«У результаті люди, які зараз перебувають за гратами, одержать спеціальність і навички, і ми упевнені, що людина, коли вийде на волю, житиме повноцінним життям, а не кримінальним», - сказав О.ЛІСІЦКОВ.

Він також повідомив, що близько 10% виробів, виготовлених в`язнями, відправляються на експорт.

«У нас є низка міжнародних контрактів з Німеччиною, Францією, Польщею – на експорт йде близько 10% товарів», - сказав О.ЛІСІЦКОВ.

У свою чергу, начальник Управління пенітенціарної служби України у Вінницькій області В‘ячеслав ЛЮХ повідомив, що Стрижавська виправна колонія № 81 відправляє на експорт близько 40% своєї продукції - це деревне вугілля, барабани й інше.

Довідка УНІАН. Стрижавська виправна колонія №1 – колонія середнього рівня безпеки, де відбувають терміни чоловіки, які раніше вже були засуджені.