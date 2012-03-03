Вінниччина вивозить пестициди та розширює заповідний фонд

Подальше збільшення площі територій та об‘єктів природно-заповідного фонду, збереження ділянок із зростанням природної рослинності, як елементів національної екомережі; розроблення нової Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища; продовження заходів із безпечного зберігання та знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин, у тому числі непридатних ХЗЗР, що складовані у Джуринському отрутомогильнику; винесення на розгляд сесії Вінницької обласної ради питання щодо затвердження Регіональної програми екологічного моніторингу Вінницької області на 2012-2016 роки – такі пріоритети визначила колегія Держуправління на 2012 рік.

Про це повідомляє Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Особливої уваги під час обговорення було приділено проблемі збільшення випадків передачі в оренду для ведення фермерського господарства земельних ділянок резервного фонду. До таких ділянок, як правило, входять пасовища, сіножаті, ділянки на схилах, вздовж долин річок та їх заплав. Небезпека даної тенденції полягає в тому, що такі ділянки в подальшому можуть буди передані у власність як частки паю членам фермерських господарств і використовуватимуться для ведення інтенсивного сільського господарства на них. Те саме стосується й надання таких ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. У зв'язку з цим, одним з першочергових спільних завдань було визначено вироблення механізмів регулювання та обмеження використання таких ділянок для ведення інтенсивного сільського господарства.

Разом з тим було зазначено, що у 2011 році Держуправлінню разом з іншими державними структурами, науковими установами та громадськими організаціями вдалось вирішити цілий ряд питань. Серед яких збільшення природно-заповідного фонду області на 2 тисячі 400 гектарів; надання водно-болотним угіддям в долині річки Дністер (понад 5 тисяч гектарів) статусу водно-болотних угідь міжнародного значення; винесення в натуру понад 90 відсотків меж об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та майже 70 відсотків меж об’єктів місцевого значення; затверджена Схема регіональної екологічної мережі; за кошти державного та, частково, обласного фондів охорони навколишнього природного середовища вивезено на знищення 138,301 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин. Окрім того, Держуправлінням погоджено 1751 проектів землеустрою щодо надання земельних ділянок; видано 588 дозволів на спеціальне водокористування; погоджено 74 договори оренди водних об‘єктів; видано 499 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; затверджено 22 проекти нормативів ГДС забруднюючих речовин; визначені величини фонових концентрацій для 100 підприємств; поставлено на державний облік 62 площадки підприємств-забруднювачів атмосферного повітря; видано 22 листа-роз'яснення щодо озоноруйнуючих речовин; видано 1063 дозволи на розміщення відходів, проведено екологічну експертизу 92 проектів та робочих проектів, розглянуто 105 запитів на фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС.

