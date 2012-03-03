Держава підтримає дотаціями наш регіон молокотоварного виробництва

Про цінову ситуацію, що склалася на ринку молока, перспективи тваринництва на 2012 рік, розповів на Всеукраїнській селекторній нараді заступник Міністра АПК Олександр Сень. За його словами майже в усіх областях України різко спостерігається необ’єктивне, ситуативне зниження закупівельних цін на молоко, яке зафіксовано в декількох областях України, Міністерство аграрної політики та продовольства ініціювало зустріч із виробниками та переробниками молока. У ході наради сторони обговорили ситуацію, що наразі склалася на ринку молочних продуктів і молока.

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

З початку поточного року закупівельні ціни знизились з 3,78 до 3,60 гривень за літр продукту. Найбільший спад цін за останній місяць спостерігається в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Херсонській областях. У середньому по Україні ціна впала з 3742 гривень за тонну до 3601 гривень. Стабільна ціна спостерігається в Закарпатській, Київській, Одеській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Вартість молока зросла лише в двох областях – Черкаській і Криму.

За два місяці 2012 року, за даними Держкомстату, відбулося зменшення середньої ціни виробників на молоко та сухі вершки – на 1,4%, тверді сири – на 1,3% та вершкове масло на 0,7%. Це було пов’язано зі зростанням обсягів промислового виробництва в січні 2012 року. У порівняні з аналогічним періодом 2011 року, в Україні виробили на 11,7% більше вершкового масла, на 7,1% - жирних сирів та на 10,5% - молока обробленого рідкого.

Проте для стабілізації ситуації на ринку молока та молочних продуктів, Міністерство аграрної політики та продовольства та молокопереробні підприємства підписали Меморандум про узгодження дій, який діятиме до 31 грудня.

У документі йдеться про те, що Мінагрополітики, зі своєї сторони, буде залучати представників молокопереробних підприємств до підготовки рішень, які впливатимуть на даний ринок. Також відомство взяло на себе зобов’язання сприяти підвищенню інвестиційної привабливості учасників ринку молока та молочних продуктів, фінансувати будівництво тваринницьких комплексів з виробництва молока, відшкодовувати вартість закуплених племінних нетелей, корів молочного та комбінованого напряму продуктивності. Міністерство частково відшкодовуватиме населенню вартість установок для індивідуального доїння.

У свою чергу, молокопереробні підприємства взяли на себе зобов’язання забезпечувати закупівлю молока у сільгоспвиробників за економічно обґрунтованими цінами, сприяти стабільному та безперебійному забезпеченню потреб внутрішнього ринку, а також гарантувати належну якість молочних продуктів.

Вирішення проблем галузі держава пропонує шляхом дотування та застосування інших видів фінансової допомоги аграрному сектору.

В ході наради Олександр Сень наголосив на якнайшвидшому виконанні програми розвитку тваринництва в регіонах. Зокрема, проблем з розвитком птахівництва, де останнім часом спостерігається зменшення як у населення, так і у виробників.

Як стабілізатор ціни на продовольчу продукцію запропоновано проведення ярмарків, як механізм реалізації продовольчих продуктів за доступними цінами. За його словами Вінницька область є однією з тих де кількість проведених ярмарків є однією з найбільших – 233.

Обласним керівникам Олександр Сень запропонував провести узгоджувальні наради з усіма виробниками молочної продукції. Забезпечити ознайомлення та виконання меморандуму на місцевому рівні, а також контролювати виплати дотацій. Включити усі контрольні механізми для моніторингу цін на молоко на підприємствах. Контролювати якість молочної продукції та забезпечити ціну на молоко від населення на рівні 2,50 грн.

Доповідаючи на нараді, перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан зазначив, що на Вінниччині створено робочу групу для стабілізації цін на молоко. Затверджено і виконується програма розвитку тваринницької галузі. Завдяки якій поголів’я ВРХ збільшилося на 5000 голів. Мінімальна ціна на молоко становить – 2, 13 грн., в сільськогосподарських підприємствах – 3, 64 грн. На 22% збільшилась загальна кількість виробленого молока. Середня ціна молока, яку отримували за реалізовану молокопереробним підприємствам продукцію сільськогосподарські підприємства Вінницької області склала в 2012 р. - 2,130 грн. за 1 тону.

Усім головам районних державних адміністрацій Іван Мовчан дав доручення виконати в повному обсязі вимогу Міністерства АПК, створити робочу групу з представників УМВС, ветеринарної служби, податкової інспекції, інспекції якості захисту прав споживачів, управління економіки. Яка протягом наступного тижня має опрацювати в повному обсязі структуру заготівлі молока в кожному районі області. Інтенсивно попрацювати над фіксацією ціни за молоко на рівні 2, 5 грн.

Не обминув увагою керівник і посівну кампанію. Місцеві аграрії отримали завдання щодо якнайскорішого визначення з площею пересівів, паливом, насінням, адже з останнім може виникнути дефіцит.

