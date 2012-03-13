Аграріїв змусять дотримуватись сівозмін

З 1 січня 2013 року кожний із понад 1200 землекористувачів Вінниччини, який господарює на понад 100 га угідь, повинен мати проект землеустрою, який забезпечує еколого-економічне обґрунтування використання ділянок. Відповідний закон було прийнято ще 2009 року, проте набуття чинності документа вже двічі відтерміновувалось.

Про це повідомив начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник.

Проектом землеустрою намагаються науково обгрунтувати доцільність вирощування тих чи інших сільгоспкультур на землях господарств, а також 10-річний цикл сівозмін, позаяк хижацьке використання орних земель орендарями призводить до грунтовтоми — порушення режиму грунтів, яке спричиняє зниження врожайності аж до їх цілковитого виснаження.

Для прикладу, аграрії - “временщики” рік по рік сіють пшеницю по пшениці, або ж соняшник по соняшнику. Причому, так по-варварськи можуть використовувати орні землі цілого села, залишаючи нащадків нинішніх власників паїв ні з чим. Тому й проект землеустрою господарникам доведеться замовляти для угідь в межах кожної сільради окремо.

До речі, йдеться не тільки про чергування культур, а й особливості господарювання на земельній ділянці з врахуванням ймовірності виникнення ерозійних процесів. Ще один показник, якого вимагатимуть дотримуватись, — забезпечення в грунтах оптимального балансу гумусу.

За словами головного інженера Вінницького інституту землеустрою Миколи Семенюка, в листопаді минулого року Кабінет Міністрів затвердив порядок розробки таких проектів. Попередньо визначились і з їх вартістю, - в середньому за документацію на 1000 га доведеться сплатити близько 20 тис. гривень.

На Вінниччині відповідну проектну документацію розроблятимуть три державні установи. З огляду на кількість потенційних замовників, час виготовлення проектів, наявний людський та огресурс, упродовж року, тобто, до очікуваного набуття чинності вимог закону, запастися відповідними проектами землеустрою встигне хіба що половина землекористувачів. Принаймні, досі проекти виготовили тільки для 20 замовників і ще десятків зо два в роботі.

Варто зазначити, що передбачається серйозна адмінвідповідальність за господарювання на землі без проекту землеустрою з еколого-економічним обгрунтуванням сівозмін, - штраф для фізичних осіб – 850 – 1700 гривень, для господарюючих суб’єктів – від 5,1 до 8,5 тисяч гривень. Якщо ж буде доведено, що землі завдана шкода серйозна шкода, проти аграріїв порушуватимуть кримінальні справи з обов’язковим відшкодовунням власникам землі завданих збитків.