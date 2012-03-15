Учні ФМГ № 17 візьмуть участь у "Кенгуру без кордонів"

Сьогодні, 15 березня, в Україні проходитиме Міжнародний математичний конкурс „Кенгуру-2012”.

Конкурс проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 24.05.2000 № 149 спільно з Міжнародною асоціацією „Кенгуру без кордонів” та під егідою ЮНЕСКО.

Базовим закладом є Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Конкурс проводиться у шести вікових групах:

– рівень „Малюк-2” для учнів 2-х класів;

– рівень „Малюк-3,4” для учнів 3, 4-х класів;

– рівень „Школярик” для учнів 5, 6-х класів;

– рівень „Кадет” для учнів 7-9-х класів;

– рівень „Юніор” для учнів 10-х класів середніх загальноосвітніх шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням математики.

Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів.

Запропоновані завдання конкурсу мають на меті сприяти підготовці учнів до особливої форми контролю навчальних досягнень – тестування, яке активно впроваджується в навчальний процес. Задачі різного ступеня складності створюють умови для розвитку здібностей учнів, різних видів мислення (образного, логічного, комбінаторного тощо), формування уміння читати та обробляти інформацію у графіках, таблицях, діаграмах, рисунках, навичок самостійної роботи.

Конкурс триватиме 75 хвилин.

Зичимо школярам з Вінниччині, що регулярно беруть участь в цьому конкурсі, перемог! Особливо сподіваємося на маленьких ейнштейнів та архімедів зі шкіл-гімназій спеціалізованого фізико-математичного профілю.