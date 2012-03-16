"Єдинщики" поповнили міський бюджетна 16 млн. гривень

Після впровадження нової схеми спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, станом на 1.01. 2012 на обліку в ДПІ м. Вінниці перебувало 14076 СПД — фізичних осіб платників єдиного податку. В тому числі діючих — 11923.

Про це повідомив начальник ДПІ м. Вінниці Сергій Здітовецький.

За словами посадовця, “єдинщиками” - фізособами за 2011 рік до бюджету сплачено 15858 тис. грн.

Середньомісячні надходження становили 1321тис. грн.